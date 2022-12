Gf Vip, Luca Onestini e Nikita Pelizon? La frase del modello mette in crisi i fan della giovane influencer

Gli atteggiamenti di Luca Onestini nei confronti di Nikita Pelizon nella casa del Grande Fratello Vip stanno mettendo in crisi la concorrente del reality show e tutti i suoi fan. Nessuno riesce a capire davvero se Luca provi o meno dei sentimenti nei confronti della ragazza né tantomeno cosa voglia dire davvero con i suoi comportamenti decisamente ambigui e le parole che le dice.

Sono in tanti a chiedersi cosa voglia davvero Luca Onestini da Nikita. Una relazione? Un’amicizia? Una storia informale? La confusione regna sovrana nella casa più spiata d’Italia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Dicembre 2022, 09:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA