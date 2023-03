Gf Vip, Luca Onestini e la mano sul lato B di Antonella Fiordelisi: Edoardo Donnamaria non ci sta. Ecco cosa è successo

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha fatto discutere il fatto che Edoardo Donnamaria abbia fatto gesti plateali per chiedere al suo amico e collega Luca Onestini di togliere la mano che sembrava aver posato sul lato B di Antonella Fiordelisi, mentre stavano tutti insieme per una foto.

La gelosia di Edoardo Donnamaria

Questo gesto ha fatto molto discutere sui social network, con molti telespettatori del programma che hanno criticato non poco la gelosia e il comportamento di Donnamaria nei confronti di Antonella.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Summer” from Bensound.com

