Gf Vip, fuoco e fiamme fra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan: «Siamo in un covo di vipere»

Nuovo provvedimento disciplinare ed ennesimo scontro. Si respira aria tesa nella Casa di Cinecittà, dove la solida amicizia tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro ormai sembra essere giunta al capolinea. Una svolta inaspettata e una delusione per Katia che più volte ha dimostrato di essere rimasta delusa dall’allontanamento della sua più cara alleata, attaccandola più volte. Ma nel mirino dei suoi attacchi c’è anche Miriana Trevisan, con cui spesso si è lasciata andare a forti liti.

Lo scontro, stavolta, si è acceso durante la lettera del nuovo comunicato. La produzione ha deciso di punire i Vipponi, che hanno violato varie regole. A leggere il provvedimento, Miriana e Antonio Medugno che hanno informato i loro colleghi che ci sarà una riduzione nel budget messo a disposizione per la spesa settimanale. Non è la prima volta che in questa edizione la produzione decide di punirli per alcune trasgressioni. Prima di riportare la cifra, la Trevisan ha sottolineato tutti i punti del regolamento che non sono stati rispettati. Le trasgressioni riguardano, ad esempio, il ritardo nel cambio delle batterie e le sigarette fumate dentro le quattro mura. A questo punto, Medugno ha letto tutto il comunicato. Dal budget questa settimana verrà decurtato il 30%. Il provvedimento fa riferimento soprattutto ai freeze che non sono stati rispettati dai concorrenti nella puntata di ieri.

l budget messo a disposizione sarà 224 euro. A questo punto, è scoppiata la lite tra Miriana e Katia Ricciarelli. Quest'ultima nella putata di ieri ha definito la Trevisan, Manila e Nathaly delle vipere. Ora Trevisan ha approfittato del momento per rispondere: mentre elenca le trasgressioni, ha ironizzato: «Non si bisbiglia sotto le coperte come fanno le vipere, siamo in un covo di vipere».

L’ironia di Miriana non è stata presa bene dalla soprano, che ha subito replicato alla frecciata, rivadendole di aver detto solo ciò che pensa. La showgirl ha ribattuto che il suo era solo un modo per scherzare e Katia ha sfoderato la sua rabbia: «Quando finisci di fare discorsi scemi, ti rispondo». Ma la Trevisan non è rimasta in silenzio: l’ha invitata a non offenderla la mattina, mentre la Ricciarelli ha commentato: «L’ironia è bella quando è intelligente». Insomma un battibecco quello che è nato tra le due, con una Miriana che non si è fatta scivolare addosso tali parole. La showgirl questa volta non ha trattenuto il suo disappunto e ha portato avanti il suo pensiero con determinazione: «Come scherzi tu, scherzo io. Siamo alla pari. C’è chi può fare battute e chi no».

Subito dopo lo scontro, la Trevisan si è sfogata con Manila Nazzaro, a cui ha ribadito che in quel momento stava semplicemente scherzando. L’ex Miss Italia si è mostrata d’accordo.

