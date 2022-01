Gf Vip, le previsioni di Sophie Codegoni su Delia Duran: «La prossima a entrare sarà lei e ci proverà con Alessandro»

Sophie Codegoni ci ha visto giusto. I concorrenti del Grande Fratello Vip non sanno ancora che Delia Duran sarà la prossima concorrente della sesta edizione eppure la giovane coinquilina è pronta a scommettere che la new entry della prossima puntata sarà proprio la moglie di Alex Belli.

A tre mesi dall'inizio del reality l'influencer sembra aver capito le dinamiche della trasmissione e pensa che l'ingresso della modella sudamericana aggiungerà un po' di pepe al reality: lo scontro con Soleil Sorge sarà infatti inevitabile e forse è proprio quello che da settimane il pubblico si aspetta.

L'arrivo di Delia Duran al Gf Vip potrebbe complicare gli scenari anche per Sophie Codegoni, che qualche giorno fa ha ricevuto una proposta di fidanzamento in piena regola da Alessandro Basciano accolta da applausi e messaggi di congratulazioni degli altri concorrenti. Se oggi il loro rapporto sembra procedere per il meglio, la relazione potrebbe incrinarsi con l'arrivo della bella venezuelana, che secondo Sophie ci proverebbe subito con l'ex tronista.

Le parole di Sophie Codegoni su Delia Duran

«Visto il rapporto che Alex aveva con Soleil, loro diventeranno amiche oppure si scanneranno – ha dichiarato Sophie Codegoni cercando di prevedere le possibili mosse di Delia Duran –. E in più c’è la combo di Alessandro che gli piacciono le more, Delia è una bellissima donna. Aveva fatto la battuta sulla moglie, c’è questo astio con Alex che verrà di nuovo a fare i confronti». L'influencer ha poi lanciato una frecciatina ad Alex Belli, sempre pronto a commentare sui social le dinamiche della casa: «Ma tu Alex non hai una moglie con la quale andare a cena? A pranzo? Stare sul divano a vedere un film? Soleil piange e alle 20.53 hai già scritto un post che nemmeno può vedere? O vivi collegato al Gf Vip? Io da moglie ti direi 'anche meno'». Chissà se l'ex concorrente avrà qualcosa da ribattere a Sophie, di certo continuerà a non perdersi nemmeno una puntata del reality, a maggior ragione ora che tra i coinquilini ci sarà anche la moglie.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 22:56

