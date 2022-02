GF Vip, la dedica di Alex Belli per Delia a San Valentino: «Non c'è amore senza perdono» FOTO

La fiction targata Alex Belli continua, appassionando sempre più i telespettatori del Grande Fratello Vip. Il triangolo Belli-Delia- Soleil sembra non finire, soprattutto ora che l'ex gieffino rientrerà in casa. Ma sembra che ora Alex abbia le idee chiare, o almeno è quanto si evince dalle sue stories su Instagram. Proprio nel giorno di San Valentino, ha pubblicato un video in cui ci sono lui e Delia in un'appassionata giravolta che termina in un bacio. «Non c'è amore senza perdono. Non c'è perdono senza amore» scrive Alex, augurando a Delia un "Happy Valentine's Day".

Leggi anche > GF Vip, Soleil preoccupata per Jessica: cosa è successo nella notte tra Barù e Delia

La dedica per Delia, arriva a poche ore dal ritorno in Casa di Alex: un copione scritto? Non è stato ufficializzato, ma in merito, i concorrenti si dividono. C'è chi, come Lulù critica il presunto nuovo ingresso di Alex, spoilerato da una persona che ha urlato la news fuori dalla Casa. Altri, invece, tra cui Soleil se l'aspettavano. E' stata proprio l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne a rivelare a Barù che già sapeva che Alex sarebbe tornato: lui stesso gliel'aveva detto. Cosa succederà?

Miriana ha sentito "Delia stai attenta Alex rientra"



Guardate le loro reazioni!

E comunque l'unica attenta deve essere Soleil a non farsi abbindolare#gfvip #solearmy pic.twitter.com/mKxfO2VFNC — Catia (@catiuz92) February 10, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Febbraio 2022, 14:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA