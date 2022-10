Gf Vip, la bugia di Nikita Pelizon per entrare nella Casa: «Non è single»

Quando si tratta di Grande Fratello Vip il gossip non dorme mai. E questa volta a finire al centro delle polemiche tocca a Nikita Pelizon. La vippona, infatti, è entrata nella Casa più spiata d'Italia dichiarandosi single, ma i rumors su una sua relazione al di fuori del loft di Cinecittà si fanno sempre più incalzanti... Ha davvero detto una bugia?

Leggi anche > Gf Vip, Nikita Pelizon è fidanzata? Si accende il gossip: «Il suo ex Matteo Diamante ha le prove»

«Ha mentito»

L'influencer, ex concorrente di Pechino Express, sta attirando le attenzioni del mondo del gossip, dopo che Deianira Marzano ha lanciato uno scoop sul suo conto. L'ex di Nikita Pelizon, Matteo Diamante, infatti avrebbe le prove della sua presunta relazione al di fuori della Casa del Grande Fratello Vip. E a confermare l'indiscrezione ci avrebbe pensato il settimanale Chi. «Nikita Pelizon ha mentito. È entrata da single ma l'ha fatto mentendo. La concorrente del Grande Fratello Vip è fidanzatissima e poco prima di lasciare il telefono alla produzione ha fatto una lunghissima videochiamata con il suo fidanzato», scrive il magazine di Alfonso Signorini. Ma non finisce qui.

L'identikit del fidanzato

Il settimanale esperto di gossip è andato oltre. Chi, infatti, è riuscito anche a fare l'identikit del fidanzato misterioso di Nikita Pelizon. «Lui è un imprenditore milanese nel settore della ristorazione, che al momento ha scelto d'accordo con Nikita di rimanere nell’ombra», aggiunge il magazine. Insomma niente strategie dietro la scelta della Pelizon e fidanzato. Sarebbe stato lui a chiedere questo particolare veto alla compagna per non attirare l’attenzione su di sé.

Lo scoop di Deianira

Il settimanale di Alfonso Signorini, così, conferma lo scoop lanciato dall’esperta di gossip, Deianira Marzano, che qualche settimana fa aveva anticipato ai microfoni di The Pipol News, che Nikita non è affatto single, come sostiene. A rivelarle la notizia sarebbe stato l'ex fidanzato di Nikita, Matteo Diamante, che avverte anche di avere le prove di quanto affermato. Che sia un modo per vendicarsi di quanto successo in fase di rottura? Adesso tutti si chiedono come si comporterà Signorini... dopo la torbida situazione legata a Marco Bellavia, verranno presi provvedimenti anche nei confronti di Nikita?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Ottobre 2022, 19:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA