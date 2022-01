GF Vip, Katia Ricciarelli e la frase choc a Lulù: «Vai a scuola al tuo Paese, che...»

Che tra Katia Ricciarelli e Lulù non corra buon sangue è un dato di fatto. In questi mesi di convivenza forzata all'interno della casa del Grande Fratello, la soprano e attrice ha spesso litigato con la principessa. Ma negli ultimi giorni le liti sono sempre più frequenti e le due non si risparmiano.

Katia a Lulù: "Vai a scuola... 🥶al tuo paese🥶 che forse non ti hanno insegnato nulla"

#gfvippic.twitter.com/whf2wnTLxX — Viperissima Trash (@Viperissima_) January 4, 2022

A far discutere sono le parole offensive che sempre più spesso Katia rivolge a Lulù. Le liti si sono tramutate in veri e propri insulti e dopo averle detto di essere «una scimmia e una principessa che sta con le gambe aperte», ecco un nuovo video che fa discutere.

Katia e Lulù stanno litigando quando la principessa Selassié le dice: «Vai a scuola». Katia controbatte con: «Vai a scuola tu. Al tuo Paese vai a scuola, che forse non ti hanno insegnato niente». L'ultima frase di Katia viene pronunciata con toni molto più bassi e, forse, pensava di non essere stata sentita. Ma la risposta di Lulù non si fa attendere: «Io sono nata in Italia, primo. Secondo non ti permettere mai più, perché la gente ti ha abituata male».

Una donna più cattiva e frustrata della vecchia della Ricciarelli non l’ho mai incontrata e spero di non incontrare una persona così MAI nella mia vita. #FUORIKATIA #gfvip — Ales 🐍 (@Alessan37056383) January 3, 2022

Il video è diventato subito virale e il web ha preso la sua posizione. Tutti sono dalla parte di Lulù e su Twitter l'hashtag #FUORIKATIA è subito schizzato in tendenza. In molti accusano le soprano di essere cattiva e frustrata. Nella puntata di venerdì 7 gennaio sicuramente Alfonso Signorini avrà da lavorare parecchio per far tornare i toni accettabili, all'interno di una casa che inizia ad essere incandescente.

