GF Vip, Kabir Bedi subito censurato nella notte: di cosa ha parlato appena entrato in casa

Nuovo entrato al GF Vip, Kabir Bedi ha subito la prima censura già nella notte dopo il suo ingresso. Durante un dialogo coi coinquilini, infatti, l’attore ha nominato L’Isola dei Famosi, facendo in modo che subito gli venisse staccato l’audio. photo credits: Kikapress, per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "Dreams" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 13:02

