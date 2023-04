Gf Vip, insulti nel fuorionda per Oriana Marzoli: ecco come reagisce

di Redazione web gossip

Nell'ultimo televoto del Gf Vip, Nikita Pelizon ha sconfitto la venezuelana Oriana Marzoli. I fandom nati per i beniamini della casa hanno creato aspre discussioni, tanto da creare scompiglio. Tra i più noti di quest’anno, ci sono i ‘Donnalisi‘, fan di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, gli ‘Oriele‘, ammiratori di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, gli ‘Incorvassi‘, tifosi di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia e i ‘Nikiters‘ per la vincitrice Nikita Pelizon. Ma cosa è successo dopo la finale? Oriana sembra essere stata aggredita.

Cosa è successo

Dopo la proclamazione della vincitrice, i finalisti e gli altri protagonisti del Gf Vip sono rimasti in studio per fare le consuete fotografie ed interviste. Secondo quanto riporta The Pipol, alcune ragazze della fazione dei ‘Nikiters’ e dei ‘Donnalisi‘ hanno cominciato ad insultare Oriana Marzoli. «Oriana, un beso! Ha vinto lei, ha vinto Nikita. Rassegnati, stronza!» avrebbero gridato. E ancora: «Oriana, buon rosicamento!», «Fallita, fai schifo!». Proprio su Twitter gira un video in cui si vedono alcune ragazze urlare all’ex vippona la sua frase cult ‘Un beso carino‘ come presa in giro, prima di essere fermate dalla sicurezza.

no no no che cos'è questa cosapic.twitter.com/dHv7iUAA30 — Paola. (@Iperborea_) April 4, 2023

La reazione

Sembra, fortunatamente, che la 31enne non abbia reagire e ha risposto con il sorriso nonostante l’evidente maleducazione delle presenti. Inoltre, Oriana non è stata l’unica ad essere stata attaccata. Anche Guendalina Tavassi ha raccontato in una storia Instagram di essere stata assalita da alcune ‘Donnalisi’ all’uscita dagli studi, mentre si trovava insieme al fratello Edoardo e Micol Incorvaia.

