Gf Vip, l'indiscrezione sul ritiro di Marco Bellavia: «Non è stata una sua scelta». L'ex moglie contro gli altri concorrenti: «Vergogna!»

Il ritiro di Marco Bellavia dalla Casa del Grande Fratello Vip rischia di diventare un caso. Nelle ultime ore è arrivato il comunicato ufficiale che lo storico conduttore di Bim Bum Bam ha abbandonato volontariamente il reality show più amato d'Italia, ma... Mentre sui social scoppia la polemica contro i concorrenti, c'è chi insinua il dubbio che in realtà la decisione non sia stata sua.

Caos sulla Casa

L'indiscrezione clamorosa arriva da Davide Maggio, esperto di gossip, che ha svelato un dettaglio importante, capace di creare il caos sulla Casa e sulla produzione del Grande Fratello Vip: «Mi risulta che il ritiro di Bellavia al #GFVip non sia una scelta del concorrente. E se è vero, come è vero, che condivido in pieno la decisione, è altrettanto vero che deve risponderne chi ha valutato la situazione (per me serissima) e permesso l’ingresso del concorrente», ha scritto su Twitter.

Costretto a uscire?

Marco Bellavia quindi sarebbe stato costretto a lasciare il programma. Ma non finisce qui. Sempre secondo Davide Maggio, si dovrebbero prendere provvedimenti per tutti i comportamenti assunti in questi giorni dagli altri gieffini: «Detto questo, prenderei anche dei provvedimenti seri nei confronti di quegli squallidi coinquilini che, in nome di questa fottuta ricerca della clip, hanno preferito scagliarsi contro questo poveretto anziché comprendere e aiutare. Vergognatevi», ha commentato sul social indignato.

Un ritiro discusso

Il ritiro di Marco Bellavia ha mandato su tutte le furie il mondo del web. Un'indigazione generale che potrebbe trasformarsi in un autogol clamoroso per il programma che rischia di perdere il numerosissimo pubblico che, ogni giorno, segue con apprensione le dinamiche all'interno della Casa. Ma in questo caso si tratta di una brutta pagina per il reality show a cui Alfonso Signorini dovrà fare chiarezza.

L'ex moglie contro gli altri concorrenti: «Vergogna!»

Ma esistono anche altre versioni. Elena Travaglia, l'ex moglie di Marco, in una storia Instagram ha scritto: «Sto leggendo tante cose, troppe. Ricordate che dietro tutto ciò c’è mio figlio, un ragazzino di 15 anni. Marco è una brava persona forse troppo sensibile e ha chiesto aiuto più volte, ma nessuno in casa l’ha aiutato. Vergogna! A me hanno insegnato di aiutare le persone in difficoltà, non di sotterrarle». Il messaggio della donna si conclude con un ringraziamento ad Antonella Fiordelisi: «È stata l’unica a dargli un piccolo aiuto anche solo con una parola, una carezza, un sorriso».

Il crollo di Bellavia - secondo l'ex moglie, ma non solo - sarebbe imputabile all'atteggiamento discriminatorio degli altri concorrenti, più che a una sua presunta incompatibilità al gioco. Lunedì ne sapremo di più.

