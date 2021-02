Guenda Goria su Twitter contro Francesco Baccini. Maria Teresa Ruta ha raccontato di aver avuto una relazione col cantante, ma durante il loro incontro al Grande Fratello Vip sono uscite due versione abbastanza differenti della stessa storia. Dopo il confronto televisivo Guenda Goria ha difeso la mamma Maria Teresa Ruta: “Francesco Baccini manca di garbo. In pochi minuti è riuscito a sbugiardare e infangare una donna, a cantare in playback sbagliando l’attacco e a fare pubblicità ai suoi film ”.

GRANDE FRATELLO VIP, GUENDA GORIA CONTRO FRANCESCO BACCINI

A Guenda Goria l’atteggiamento di Francesco Baccini nel suo faccia a faccia con la madre al Grande Fratello Vip non è piaciuto affatto e l’ha comunicato attraverso un cinguettio su Twitter: “Questa ossessione delle verità a tutti i costi? - ha scritto l'ex gieffina sul social - A volte si omette qualcosa per tutela di persone terze. I racconti ingentiliti hanno a che fare con il garbo e non con la menzogna. E di garbo Francesco Baccini non ne ha avuto”.

Guenda Goria ha poi continuato con un'altra stoccatina: “Baccini è riuscito in pochi minuti a sbugiardare e infangare una donna, a cantare in playback sbagliando l’attacco e a fare pubblicità ai suoi film. Si chiede se ha rischiato la vita. 20 anni fa no. Ma se ti rincontro... facciamo due chiacchere"

GFVIP, IL RACCONTO DI MARIA TERESA RUTA

Maria Teresa Ruta aveva raccontato, sotto la pressione di Alda D’Eusanio, di aver avuto una liaison con Francesco Baccini durata circa una settimana. Nel confronto in diretta però il cantate ha in parte smentito la sua versione dei fatti: “La penultima volta che ci siamo visti – ha svelato Francesco Baccini - erano 20 anni fa. Ci siamo visti tre volte, l'ultima è questa e sicuro non me lo dimentico! Tra di noi non è mai successo nulla. Sono scappato perché c’era un altro uomo”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Febbraio 2021, 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA