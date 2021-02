Gf Vip . Giulia Salemi, incidente disgustoso nella Casa. Fan increduli: «Cos'ha sul viso? È orribile». L'influencer italo-persiana è stata protagonista di un contrattempo incredibile all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Il filmato, diffuso sui social da Trash Italiano, ha fatto subito il giro del web.

Nel video, Giulia Salemi è seduta in giardino insieme a Maria Teresa Ruta. Le due gieffine stanno chiacchierando, quando passa uno stormo di uccelli proprio sulla Casa. Entrambe alzano il viso al cielo e la giornalista, indicando i volatili, commenta: «All'improvviso...». Ma Maria Teresa Ruta non riesce a a terminare la frase che Giulia Salemi lancia un urlo: «No, mi hanno cag*** addosso».

La mamma di Guenda Goria la guarda incredula e quando si accorge che il "bisognino" è proprio sulla fronte dell'influencer scoppia in una sonora risata. Anche Giulia Salemi si inginocchia a terra dalle risate. Immediati i commenti tutti da ridere dei follower. «Era un aereo da parte di Elisabetta per te». E ancora: «Quanta fortuna». Tra i post, anche quello di Caterina Balivo, che ironica commenta: «Ha svoltato la mia collega». Risate social.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Febbraio 2021, 09:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA