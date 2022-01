Gf Vip, la frecciatina di Giucas su Barù a letto con Jessica: cosa ha detto a Lulù

Molti telespettatori del GF Vip hanno notato l’atteggiamento di Giucas Casella, sottolineando la sua anima strategica: ecco la sua battutina su Barù a letto con Jessica Selassié che sta facendo discutere i fan del reality show. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "Funday" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, Giucas rovina il momento intimo tra Jessica e Barù: 'sto qua'. Come ha rovinato la serata ai Jerù

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Gennaio 2022, 09:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA