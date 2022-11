Gf Vip, Ginevra Lamborghini tornerà (definitivamente) nella casa? Le anticipazioni

Ginevra Lamborghini potrebbe tornare nella casa del Grande Fratello Vip. L'indiscrezione è stata lanciata da The Pipol Tv: la pagina Instagram ha annunciato che la sorella di Elettra Lamborghini varcherà la porta rossa per un ipotetico confronto definitivo con Antonino Spinalbese.

Cosa potrebbe succedere

È passato più di un mese da quando Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal Gf Vip per il caso di bullismo su Marco Bellavia. Poche settimane fa è ritornata per fare una sorpresa speciale ad Antonino Spinalbese, per il quale nutriva un certo interesse. Dopo la sua squalifica, però, Spinalbese si è avvicinato prima a Giale De Donà e poi ha avuto un flirt, già concluso, con Oriana Marzoli.

È da escludere che la Lamborghini rientri definitivamente dentro la casa più spiata d'Italia, non dopo la squalifica. Ma sicuramente, la sorella di Elettra questa sera coglierà l'opportunità di chiarire una volta per tutte il rapporto controverso con l'ex di Belen Rodriguez.

