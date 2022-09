Gf Vip, Ginevra Lamborghini perde le staffe con Giaele: «Ti tiro la tazza in faccia»

Il Grande Fratello Vip è iniziato solo da pochi giorni, ma il clima all'interno della Casa più spiata d'Italia è già rovente. Nel loft di Cinecittà i nervi sono già tesissimi e, questa volta, le protagoniste della nuova lite furibonda sono Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà. Tanto che la sorella di Elettra Lamborghini è arrivata a minacciare l'altra vippona con una tazzina da caffè.

Leggi anche > Gf Vip, cosa ha fatto Ginevra a Elettra Lamborghini? Giaele se lo lascia scappare: «Video registrato»

La lite

Ginerva Lamborghini e Giaele De Donà sono ai ferri corti. A far scattare la lite ci ha pensato Giaele che ha messo in discussione il comportamento assunto da Ginevra nel corso di questi giorni, dove ha parlato anche del rapporto turbolento con sua sorella Elettra, ammettendo di essere disposta a rivederla anche all'interno della Casa di Cinecittà per un confronto diretto. Un'intromissione che Ginevra non ha apprezzato e che l'ha portata a perdere le staffe.

Ginevra è furiosa

Il clima all'interno della Casa del Grande Fratello Vip si è fatto particolarmente incandescente nel momento in cui Giaele ha usato dei termini tali da far perdere le staffe e il controllo della situazione alla giovane Ginevra, la quale è arrivata a minacciare di tirarle una tazza in faccia. «Guarda che ti tiro questa in faccia», ha sbottato Ginevra nel momento in cui la vippona che professa l'amore libero l'ha accusata di essere interessata in primis a prendersi gli applausi del pubblico. «Ma cosa dici? Io le cose te le dico in faccia. Sei un'aspide, sputi veleno», ha sbottato ancora la giovane Lamborghini che non ha perso occasione per mettere a tacere la sua «rivale». I nervi tesi tra le due hanno richiesto anche l'intervento di Nikita Pelizon che ha subito allontanato la tazzina incriminata per evitare che la discussione degenerasse ulteriormente.

ginevra minaccia giaele di tirarle una tazzina del caffè in faccia e nikita che porta via la tazzina ☠️✈️✈️ #gfvip pic.twitter.com/Alcfbbra4E — edoardo 🦦 (@edosenzaemoji) September 28, 2022

«La famiglia è intoccabile»

Alfonso Signorini e il pubblico del Grande Fratello Vip indagano, ormai da giorni, su cosa possa essere successo tra le due sorelle Lamborghini. Ma mentre Ginevra si mostra aperta al dialogo, dall'altra parte Elettra non sembra aver alcuna intenzione di parlare di cose private in televisione, tanto da essere arrivata a diffidare la sorella maggiore. Una situazione che sicuramente sta facendo soffrire Ginevra Lamborghini che non ammette l'intromissione e i giudizi degli altri vipponi. Una volta ristabilita la quiete, infatti, la vippona ha rivelato agli altri concorrenti, che avevano assistito alla lite, che per lei la famiglia è intoccabile. Nonostante i problemi che esistono con sua sorella, per Ginevra la famiglia è importante. «Non svegliare il cane che dorme: io dormo, ma se mi pizzichi ti faccio un c... così», ha sbottato Ginevra che ha così precisato di non avere intenzione che gli altri si intromettano nelle sue vicende personali e familiari. «Non permetto a nessuno di parlare e sparlare della mia famiglia. Io rispetto mia sorella, non permetterò che si parli male. Per me la famiglia è intoccabile», ha ribadito a chiare lettere. Adesso toccherà agli autori del reality show più amato d'Italia cercare di far chiarezza in una situazione avvolta da un alone di mistero che incuriosisce sempre di più gli amanti del gossip.

#londra, la guardia reale urla e spaventa una bambina: la piccola scappa e piange https://t.co/PveAQlhmju — Leggo (@leggoit) September 28, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Settembre 2022, 19:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA