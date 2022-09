GF Vip, Ginevra Lamborghini dà spettacolo dopo la puntata: tutti pazzi per lei. Cosa ha combinato

Dà spettacolo, Ginevra Lamborghini, combinandone di tutti i colori dopo la seconda puntata del Grande Fratello Vip: da strane passioni inconfessate a gesti che fanno rimanere tutti di stucco. Ecco cosa ha fatto nella notte.

LAMBORGHINI: TENSIONE TRA LE SORELLE GINEVRA ED ELETTRA

In settimana Ginevra aveva raccontato di non parlare più con la sorella da oltre tre anni e che non sia stata supportata nemmeno dalla famiglia: «Facciamo tutto separato da tre anni, Natale, i compleanni, tutto. La cosa brutta è che spesso sono stata io l'esclusa delle situazioni. Natale dell'anno scorso è stato terrificante perché mia madre, alle 7 della sera del 24 dicembre, mi chiese se potessi andarmene perché non ero gradita a cena. Non abbiamo litigato, c'è semplicemente stata una rottura. Credo sia qualcosa che debba essere recuperato nel nostro passato, quando eravamo piccole. Mio padre ci ha messo molto a confronto».

