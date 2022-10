Gf Vip, Giaele De Donà e le offese choc a Pamela Prati: «È una down». Bufera sui social

Al GF Vip non si placano le polemiche. Ora Giaele De Donà è finita al centro delle discussioni per via di un utilizzo dispregiativo e offensivo del termine “down”, rivolto a Pamela Prati.

Cosa ha detto

«Altra cosa per cui non mi darò mai pace è questa. Voglio anche lei fuori da quella porta. Nel 2022 usare la parola down come offesa è aberrante e il fatto che non sia stata minimamente ripresa fa pensare molto. Schifo» ha twittato un utente, condividendo il video in cui Antonella, Edoardo e Giale parlano fuori in giardino di Pamela Prati e Giaele usa parole offensive con leggerezza.

«Possiamo renderci utili e utilizzare le nostre forze per sbattere fuori la De Donà? Ha chiamato una concorrente down, ma cosa cavolo aspettiamo tutti? Siamo i paladini del giusto, perché non anche in questa occasione? O siamo tutti una massa di ipocriti?», ha scritto qualcun altro.

