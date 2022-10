Gf Vip, il marito di Giaele De Donà con un'altra donna: la vendetta all'amore libero?

Da quando ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip non si parla di altro. Fin dalla sua clip di presentazione Giaele De Donà ha parlato del suo speciale rapporto di coppia con il marito Bradford Beck. Un amore libero che ha fatto discutere molto sui social e anche all'interno del loft di Cinecittà, riportando alla memoria il triangolo amoroso di Alex Belli. Un triangolo che sembra ripetersi anche in quest'occasione, visto che il miliardario statunitense è stato pizzicato dai paparazzi in compagnia di un'altra donna.

La vendetta?

Mentre Giaele De Donà è al centro di un nuovo scoop rivelato dal fratello Matthias, secondo il quale la vippona sarebbe bisessuale, il marito al di fuori della Casa più spiata d'Italia è stato pizzicato dai paparazzi del settimanale Chi in compagnia di un'altra donna. Secondo le voci di gossip, infatti, l'uomo non avrebbe apprezzato le parole di Giaele riguardo al loro amore libero. E, anzi, c'è chi addirittura pensa che sia tutta un'invenzione della showgirl. Giaele ha dichiarato che i due si vedono sei mesi l’anno e che possono avere flirt anche con altre persone quando non sono insieme, senza che ciò sia considerato da nessuno dei due un tradimento. E adesso le foto che ritraggono l'imprenditore in compagnia di Rossella Di Pierro. Che sia una sorta di vendetta da parte del marito?

Foto Chi

Il ritorno del Triangolo amoroso?

Lo scorso anno all'interno della Casa del Grande Fratello Vip il triangolo amoroso di Alex Belli con Soleil Sorge e la moglie Delia Duran appassionò milioni di italiani. E all'ingresso di Giaele De Donà in molti hanno colto il parallelismo, battazzandola già la nuova Alex Belli. Ma in questo caso il triangolo potrebbe svilupparsi a distanza e non più tra le mura del loft di Cinecittà. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, ha pubblicato alcune foto del marito Bradford Beck in Italia in compagnia di Rossella Di Pierro in un locale milanese. I due si sono scambiati sorrisi e sussurri per almeno due ore sempre stretti l’uno all’altra. Un episodio che sicuramente verrà affrontato nelle prossime puntate per vedere anche che effetto possa fare a Giaele che professa un amore libero e senza costrizioni.

Chi è Rossella Di Pierro

Rossella Di Pierro, la donna paparazzata in compagnia di Brad, è una conduttrice di Sportitalia e si è laureata in Mediazione Linguistica e Comunicazione Interculturale. Ha studiato poi Comunicazione entrando nel mondo dello spettacolo e sul suo profilo Instagram vanta ben 103mila follower. Non si sa come la donna possa aver conosciuto l’imprenditore americano, si dice che il loro incontro dovrebbe essere esclusivamente per questioni lavorative anche se i dubbi rimangono, vista la forte intesa che si percepisce tra i due negli scatti rubati dal magazine. Quale sarà la reazione di Giaele De Donà? Non resta che attendere la puntata di giovedì 14 ottobre...

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Ottobre 2022, 15:29

