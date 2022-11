Gf Vip, Giaele 'affonda' Antonino Spinalbese: il colpo basso che lo lascia senza parole

Giaele De Donà ‘on fire’ nella casa del GF Vip, dove affonda Antonino Spinalbese con un discorso semplice e a rigor di logica inattaccabile. La concorrente, accusata dall’hair stylist di non passare più tempo con lui, ha raccontato per filo e per segno che preferisce mantenersi fuori da situazioni troppo complicate e, al contempo, di aver trovato nuovi punti di riferimento all’interno del reality show.

Gf Vip, Giaele De Donà: «Bullizzata dai miei compagni del liceo». Spuntano i tweet del passato

Gf Vip, l'incubo di Giaele De Donà: «Picchiata dal mio ex, ho avuto una storia malata»

GF Vip, settima puntata: Gegia, Charlie, Giaele, Nikita e Attilio in nomination

Il dispiacere di Antonino

Un duro colpo al cuore di Antonino, che di fronte al discorso di Giaele, sembrava essere ad un passo dallo scoppiare in lacrime.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Summer” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Edoardo Tavassi e quella scena piccante con Oriana: cosa ha fatto per 2 minuti mentre lei era freezata

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Novembre 2022, 08:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA