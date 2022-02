Gf Vip, Giacomo Urtis innamorato di Barù: «Ho in mente solo lui»

Sono bastate poche settimane all'interno della casa del Gf Vip per scatenare la fantasia di Giacomo Urtis e accendere il desiderio per Barù. Il noto chirurgo estetico, che nel reality faceva coppia con Valeria Marini, è stato eliminato dal pubblico dopo poche puntate, ma il tempo trascorso al Grande Fratello Vip è stato sufficiente per approfondire il rapporto con Barù.

Barù. Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.

A rivelarlo è stato lo stesso Urtis nel corso di un'intervista a Novella 2000. «Barù non ha mai nascosto il fatto di essere simpatizzante del mondo Lgbt», spiega l'ex gieffino, che già il mese scorso aveva acceso i riflettori sulla vita privata di un altro vip, facendo intendere di essere finito in un ménage à trois con Fabrizio Corona. «Quando eravamo in casa spesso mi faceva complimenti relativi ad alcune parti del mio corpo», aggiunge Giacomo Urtis a proposito di Barù.

Per il chirurgo dei vip sono bastati alcuni apprezzamenti del coinquilino per scatenare la sua fantasia. E infatti, nonostante siano passati diversi giorni dalla sua uscita dal reality, il food influencer continua a essere nei suoi pensieri.

«Un pensiero ce lo farei molto volentieri. È un bell’uomo» aggiunge l'ex vippone. Prima di confidare al giornalista: «Pensi che lo scorso weekend è venuto a trovarmi a casa un bellissimo ragazzo. Solo che con lui non ci ho fatto nulla, e sa perché? Avevo in mente solo Barù».

Dal canto suo Barù continua la sua strategia di seduttore della casa, un po' con Jessica Selassié e un po' con Delia Duran. A questo punto viene da chiedersi se non abbia giocato anche con Giacomo.

