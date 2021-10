GF Vip, gaffe di Katia Ricciarelli: «Paralitico». Non si tratta di Manuel: a chi si stava rivolgendo

Stasera, lunedì 18 ottobre 2021, in tv ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. A quanto pare, Katia Ricciarelli potrebbe finire addirittura in nomination per via di alcuni recenti sviluppi nelle dinamiche con gli altri concorrenti della casa più spiata d’Italia. Ecco cosa potrebbe accadere. foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: "Funday" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Ottobre 2021, 09:21

