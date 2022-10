Gf Vip, gaffe di Alfonso Signorini su Daniele Dal Moro? I fan notano quella frase infelice

Un vero e proprio passo falso dopo la vicenda Marco Bellavia e tutto il dibattito sulla depressione che ne è seguito: durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha fatto uno scivolone mentre parlava con Daniele Dal Moro, sminuendone oltremodo il dolore e i sentimenti.

Gf Vip Daniele Dal Moro sotto accusa. La battutaccia di Signorini «Sembri un depresso epocale, basta»

L’ex tronista, infatti, ha provato ad esprimere un certo malessere in maniera seria e ragionata, non trovando accoglimento da parte del conduttore. Sul web, però, in tanti si sono schierati dalla sua parte, specie dopo quanto successo qualche settimana fa a Bellavia.

