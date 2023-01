Gf Vip, la frase di Oriana Marzoli su Daniele Dal Moro. Come ha reagito quando Luca Onestini...

Durante l'ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip, andata in onda in prima serata su Canale 5, Alfonso Signorini ha affrontato anche il "triangolo" tra Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli e Luca Onestini. Durante la settimana, Daniele e Oriana sono arrivati allo scontro: il ragazzo non ha mandato giù alcuni comportamenti ambigui e discutibili di Oriana, tanto da arrivare a litigare.

Cosa è successo

Più tardi, nella casa, Luca si è subito riavvicinato a Oriana, chiedendole: «Dove sta tu novio?», e Oriana ha immediatamente risposto: «Che schifo, mi viene da vomitare». Insomma, tra i due non sembra essere finita bene, nonostante non sia mai iniziata una vera storia.

