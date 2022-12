GF Vip, salta l'ingresso di Fariba Tehrani nella casa: «Ha un problema di salute grave». Cosa sta succedendo

Fariba Tehrani non entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno e alla base ci sarebbe un problema di salute «abbastanza grave». La mamma di Giulia Salemi, già nota nel mondo dei reality per aver partecipato a L'Isola dei famosi e Pechino Express, ha interrotto improvvisamente la quarantena in albergo.

Fariba Tehrani come sta

A riportare la notizia è Alessandro Rosica, noto come "Investigatore social" e conoscente della 60enne iraniana. «Clamoroso! La notizia che non avrei mai voluto dare - scrive Rosica -. Fariba ha scoperto un problema abbastanza grave, è uscita ieri dalla quarantena e sta passando questo momento delicato con la figlia e Pierpaolo. Ti sono vicino Fariba, la salute prima di tutto!».

In attesa di notizie ufficiali, la donna si è mostrata sorridente sul suo profilo social e non ha commentato l'accaduto. Nel reality show sono previsti comunque altri ingressi ufficiali nel corso delle prossime puntate: Milena Miconi e Manuela Villa. Tornerà anche Ginevra Lamborghini, squalificata in precedenza. Il suo ruolo sarà però "osservatrice" e non concorrente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Dicembre 2022, 19:27

