Gf Vip, Eva Grimaldi in lacrime: ecco cosa le ha detto Imma Battaglia

L'incontro tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia al Gf Vip rimarrà una pagina indimenticabile. Un colpo al cuore fatto di lacrime e parole importanti. «Io ti amo tu non puoi capire quanto» si presenta così la "marita" della Grimaldi nel giardino della casa più spiata d'Italia. «Chi trova te trova un tesoro e hanno perso tutti quelli che nella vita ti hanno lasciato andare. Tu mi riempi di luce senza te sono persa. Io voglio morire rima di te Eva perchè il mio cuore non batte senza te, le giornate senza te non hanno senso. Dopo 11 anni non riesco a dormire senza te». Ha provato così a spiegare Imma alla sua Eva e a tutti i telespettatori il legame unico che la lega a sua moglie. Un Natale, il primo, che le due donne hanno vissuto separate. «Ho voluto restare sola per vivermi il dolore, per capire quanto mi mancavi».

Gf Vip, le lacrime di Eva Grimaldi

Eva era frezzata e non poteva rispondere ma le lacrime le scendevano sul volto riempiendo gli occhi di felicità. Poco prima in un confronto con Alfonso Signorini neanche la Grimaldi si era risparmiata da parole d'amore per la sua comagna: «Imma è stata la prima e unica donna che ho amato. Ha dato forza ai miei difetti. Io sono ex balbuziente, dislessica grazie a lei ho preso in mano i libri. Lei mi solleva la vita in modo pazzesco».

La storia tra Imma e Eva

L'amore tra le due donne è tangibile. Eva e Imma si sono conosciute nel 2010, tramite amici in comune. La Grimaldi si era appena divorziata dal marito Fabrizio Ambrosio e viveva un periodo di forte depressione che la portò anche alla dipendenza dall'alcol. Imma, invece, era legata a Lucia Nunez. Quel primo incontro fra Eva e Imma è stato fatale: c’è stato il colpo di fulmine, e le due ragazze non si sono mai più lasciate. Secondo la Nunez, ex concorrente del reality cndotto da Alfonso Signorini, la storia con Imma sarebbe finita proprio a causa di Eva. C’è stato insomma un tradimento, a detta di Lucia. Ma su questo punto la Battaglia non vuole entrare nei dettagli, anche quando entrò la scorsa edizione nella casa del Gf Vip fu molto elusiva sulla questione e litigò con la sua ex.

Il messaggio al governo

Dopo più di otto anni di fidanzamento le due donne si sono sposate il 19 maggio 2019. Oggi sono una coppia affiatata e simbolo per le unioni civili. E anche ieri Imma è tornata sull'argomento per lanciare un messaggio al governo: «Approfitto del Grande Fratello per fare un appello a Draghi: Fate la legge sul matrimonio equalitario, io ti voglio sposare ogni giorno». Eva non riesce a trattenersi e scoppia d'emozione. Un messaggio d'amore unico «Grazie Imma perchè queste sono state le parole più belle che ho mai sentito nella casa del Gf Vip», chiude cos' questa pagina del reality Alfonso Signorini, con parole di una grandezza e profonsità incredibile.

