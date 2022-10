Uno dei momenti più toccanti della sesta puntata del Grande Fratello Vip è stato l'incontro tra Elenoire Ferruzzi e la mamma. Un incontro emozionante che ha commosso tutti, e in particolare la forza della signora Giovanna che ha difeso la figlia in tutto e per tutto.

GF Vip, la mamma di Elenoire Ferruzzi commuove tutti: «Ti aiuterò sempre, presto arriverà l'amore anche per te»

<h2>Elenoire Ferruzzi, la sua vita non è stata semplice</h2>

La vita di Elenoire Ferruzzi non è stata semplice, ma dalla sua parte ha sempre avuto la mamma Giovanna che l'ha sempre appogiata in tutto il suo percorso. «Entrare nella casa - ha spiegato l'influencer - è stata per me una rinascita e una conferma. Rimascita perchè sono stata gravemente malata e quindi questo è proprio l'inizio di una rinascita. Sono stata in coma da covid per circa 4 mesi».

«Mia mamma è tutta la mia vita - prosegue Elenoire - senza lei non sarei la donna che sono oggi. Una donna che sta avanti anni luce e mi ha accompagnata nel mio dolore. E' vero io ho ricevuto molto amore, ho tante persone che mi amano, ma non si tratta mai di un amore passionale. Ma non ha segnato solo me, segna tutte le transessuali. Io rappresento non solo me stessa ma tutto un mondo, perchè le trans hanno sempre subito illazioni. Questa immagine così forte l'ho ricercata io nel tempo. All'inizio del mio percorso ero molto semplice e bella ma non mi piaceva, non corrispondeva. Io volevo esattamente essere così».

C’è però un amore che non ha mai deluso Elenoire: quello di sua madre Giovanna: «Sei innamorata di Luca? Secondo me no. Lui fuori ha una morosa, fuori ci sarà un amore anche per te. Ti aiuterò sempre, io sono una donna fortunata perchè ho te che mi adori e io e papà adoriamo te. Non voglio vederti più piangere. Io ho avuto un maschietto, un bel bimbo che tutti mi invidiavano e poi ho avuto anche una femmina, non una donna ma una femmina perché mia figlia è femmina e lo griderò a tutto il mondo».

