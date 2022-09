Gf Vip, Elenoire Ferruzzi è convinta: «Luca Salatino è innamorato di me ma non lo dirà mai»

Amore o illusione? Al Gf Vip nascono i primi intrighi amorosi. E' cominciato da pochi giorni, ma nel reality di Canale 5 partono già i primi gossip. La protagonista è Elenoire Ferruzzi , convinta che Luca Salatino sia innamorato di lei. Sono bastati pochissimi giorni di scherzi, un inizio di conoscenza giocoso e affettuoso tra i due, per far illudere Elenoire. Ma, dall'esterno, il pubblico guarda la realtà e sostiene che Luca non abbia fatto nulla per illudere Elenoire, accusando lei di aver costruito castelli in aria.

Dal suo ingresso, Luca ha detto di essere innamorato della fidanzata Soraia, ma, a quanto pare Elenoire non ci crede. E, tra ieri sera e stanotte, ha detto in giro per la Casa che Luca non sarebbe innamorato di Soraia, ma senza un motivo concreto. Alberto De Pisis, ieri sera, durante una chiacchierata con Elenoire, ha detto che Luca è molto innamorato della fidanzata. La risposta di lei non si è fatta attendere: «Lui non piange perché gli manca la fidanzata. Piange perché mi ha ferito, ma non lo dirà mai. Innamorato di Soraia? Ma dai, non ci credo io. Non vedo questo. Vedo un ragazzo con tanto dolore dentro, che è una cosa diversa. Sicuramente ci tiene, ma non è quella roba lì».

E anche con Antonino Spinalbese, Elonoire ha parlato nella notte della questione. Ma l'ex di Belen si è mostrato ignaro di tutto. «Ma sei sicura? Io non mi sono accorto di niente» ha detto. Secondo Elenoire però nessuno poteva accorgersi di nulla, così come Luca potrà smentire quanto vuole ma lei ne è sicurissima: «L’ho guardato negli occhi. Mi cercava». E ha aggiunto: «Ti pare che io a 47 anni dopo il trascorso di vita che ho mi vado a fare fantasie e invaghire quando non c’è una base? Che poi lui la voglia girare così per mille paure sue per carità, ok. Tanto siamo sempre alle solite. Prima ci stanno e poi non ti fanno vedere in giro. Questo è il classico esempio, senza aver manco fatto niente figurati».

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Settembre 2022, 13:28

