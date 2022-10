Gf Vip, Elenoire Ferruzzi si dichiara a Daniele: «Non è più solo amicizia». E lui reagisce così

Nella casa del Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi ha rivelato di aver cominciato a provare qualcosa di più che un affetto di semplice amicizia per Daniele Dal Moro. I due concorrenti, negli ultimi giorni, sono apparsi sempre più vicini e affiatati. Anzi, Elenoire ha praticamente confessato di esserci cascata con tutte le scarpe.

Cosa è successo

Addirittura, la Ferruzzi si è confidata con Giaele De Donà, rivelandole che, in realtà, ha già parlato con Daniele della situazione, trovando una risposta affermativa. Come andrà a finire stavolta? Elenoire rischia di rimanere scottata come è già successo con Luca Salatino?

