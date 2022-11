Gf Vip, Edoardo Tavassi: «Se pesavi 300 chili...». L'accusa all'influencer Oriana Marzoli

Stanno facendo discutere alcune affermazioni di Edoardo Tavassi che, al Gf Vip, si è scagliato contro un’altra concorrente, entrata in gioco con lui nella tranche di novembre: Oriana Marzoli. Vista la vicinanza tra la influencer venezuelana e Daniele Dal Moro, Edoardo ha dato un po’ di matto, accusandola di essere molto superficiale e di parlare soltanto con quei concorrenti che giudica come esteticamente belli.

Cosa è successo

In molti hanno apprezzato il discorso sincero del fratello di Guendalina ma c’è chi gli sta rigirando contro le medesime accuse, imputandogli il fatto di essere a sua volta piuttosto superficiale. Quali dinamiche scatenerà ora il discorso di Edoardo? Nella casa cominceranno a svilupparsi nuove fazioni in guerra tra loro? Oppure il tutto verrà portato stasera in un confronto in diretta durante la puntata?

