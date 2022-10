Gf Vip, Edoardo spintona Antonino? il giallo del filmato

Il clima al Gf Vip è sempre più teso tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria. Dopo lo scontro verbale di settimana scorsa per la bella Antonella, i due vipponi si sono trovati di nuovo a discutere, ma stavolta pare che si sia passati dalle parole ai fatti con un brutto spintone del volto di Forum all'indirizzo dell'hairstylist.

Ginevra Lamborghini e la crisi con il fidanzato Edoardo Casella: «È scoppiata dopo il Gf ma sono affari miei»

Gf Vip, Edoardo spintona Antonino, ma non ci sono le prove: il giallo del filmato

A denunciare l'accauduto è stato ieri sera in puntata l'ex di Belen, che ha dichiarato di avere ricevuto una spallata in magazzino prima della diretta serale. C'era grande attesa tra il pubblico di poter rivedere la scena e invece Alfonso Signorini spiega: «Il filmato della spallata, non c’è per una ragione: perchè non è realizzato. Non è che quello che voi fate nella Casa 24 ore su 24 venga costantemente ripreso».

Una dichiarazione che non è piaciuta ad Antonino che ha accusato la produzione di essere d'accordo con il concorrente. «Devo stare in silenzio perchè in questo momento qua io sono agitato e potrei dire delle cose vere ma che possono essere giudicate in un altro modo» dichiara l'ex compagno di Belen.

«Edoardo ha detto delle cose pesanti ha fatto delle cose pesanti e non ci sono i video… “Come ben voi sapete non è possibile vedere ovunque”. Tutte delle gran caz*ate, ci sono due telecamere, sono solo stron*ate. C’è una telecamera davanti la porta, dai. Secondo te non ho visto quella telecamera? Sono scemo? Dovrei stare zitto? Forse dovrei stare zitto». La polemica si chiude così, ma Antonino non sembra disposto ad accettare altri attacchi e si dichiara pronto a uscire dalla Casa. Quali saranno le sue prossime mosse?

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Ottobre 2022, 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA