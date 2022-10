Gf Vip, Edoardo e la frase infelice sui gay «alle spalle di Alberto»: ecco cos'ha detto. Bufera sui social

I telespettatori del Grande Fratello Vip mettono Edoardo Donnamaria al centro del dibattito. Il membro del cast di Forum, sempre più vicino ad Antonella, ha pronunciato delle parole sicuramente infelici dei confronti di Alberto De Pisis, con il quale sembrava esserci un certo feeling e quella che pareva una vera e propria attrazione.

Cosa ha detto

Peccato che Donnamaria, parlando con la Fiordelisi, abbia detto delle cose non proprio carine su Alberto, in una frase dal sapore omofobo che non è piaciuta affatto ai telespettatori del reality show di casa Mediaset. Per questo motivo, in tanti hanno cominciato ad attaccarlo sui social, tra accuse di queerbaiting, insulti e commenti sulla vicenda.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Ottobre 2022, 11:46

