Gf Vip, Edoardo e la battuta choc su Gegia: «Hobbit? Ci sono somiglianze». Nuova bufera in casa

Diversi telespettatori del Grande Fratello Vip stanno prendendo di mira Edoardo Donnamaria che, nella casa, ne ha dette diverse nei confronti di Gegia, facendo battutine e riferimenti non certo carini nei suoi confronti, tra cui un accostamento agli hobbit de Il Signore degli Anelli.

Ma, come se non bastasse, in molti stanno accusando Edoardo di rivolgersi alla concorrente con epiteti che rasentano il bullismo, come se non avesse compreso appieno quello che è accaduto nei giorni scorsi con il caso Marco Bellavia che ha portato all’espulsione di Ginevra Lamborghini, all’eliminazione di Giovanni Ciacci e al ritiro di Sara Manfuso.

Ma cosa succederà adesso? Saranno forse presi provvedimenti nei confronti del personaggio di Forum? Oppure il Grande Fratello glisserà sulle parole offensive da lui pronunciate nei confronti di Gegia?

