GF Vip, Edoardo e Antonella hanno dormito separati: la decisione è arrivata stanotte

Dopo giorni di litigi messi in campo davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno dormito separati. I due concorrenti, per la prima volta da quando è cominciata la loro storia, non sono andati a letto insieme. Si tratta della fine del loro rapporto? I Donnalisi non hanno più un futuro? Ecco con chi ha dormito lui e con chi ha dormito lei e la motivazione che Edoardo ha dato agli altri concorrenti sulla decisione di non andare più a letto con la schermitrice.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Dicembre 2022, 08:29

