Gf Vip, la “sorpresa” per Edoardo Donnamaria non convince i fan: «È un complotto»

di Redazione Web

Edoardo Donnamaria è stato il protagonista assoluto della scorsa puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda giovedì 2 marzo.

Il concorrente, infatti, negli ultimi giorni è stato al centro di un caso che ha fatto molto discutere sui social e che oltre a Donnamaria vede protagoniste la fidanzata Antonella Fiordelisi e l'ex concorrente Nicole Murgia. Ma non è finita quì. Il vippone ha ricevuto una sorpresa da Alfonso Signorini in diretta. Di cosa si tratta?

Gf Vip, Alfonso Signorini furioso con i concorrenti: «Siete maleducati, state zitti». Cosa è successo

GfVip, Antonella Fiordelisi attacca Edoardo Donnamaria: «Voglio che esca! Volevo dei figli da lui, ma...»

Alfonso Signorini lascia Chi: addio direzione, al suo posto Massimo Borgnis. Ecco cosa farà ora

Cosa è successo

Edoardo Donnamaria è stato raggiunto nel cortile dal papà Vicenzo che, ancora una volta, ha confessato la sua simpatia per Antonella Fiordelisi.

La sua presenza durante la puntata, tuttavia, ha insospettito i telespettatori del reality show: «Ma perché quando Antonella ed Edoardo si lasciano deve per forza intervenire qualcuno per salvare la loro relazione? Questo è un complotto», questo uno dei commenti che si legge su Twitter sotto l'hashtag del Gf Vip.

Inoltre, secondo quanto hanno notato i fan, il padre di Donnamaria ha rilasciato al figlio alcune dichiarazioni in merito al televoto: «Il papà spinge per la loro relazione solo per strategia», ha scritto qualcuno. «Io senza parole per un papà che invece di chiedere al figlio come sta parla di gradimento e di percentuali», ha sottolineato qualcun altro.

Il papà di Donnamaria che aveva pochi minuti per stare fuori col figlio senza telecamere senza niente e nessuno e la sua priorità era fargli sapere della percentuale del televoto 😢

Onestamente che pena !

Che degrado #gfvip — Demi 💅 (@soltantoDemi) March 2, 2023

Sintesi del discorso del papà di Edoardo:i tuoi amici fanno schifo, torna con Antonella.Ora capisco molte cose di lui e di quello che dice di aver passato nella vita. Bello preferire una ragazza che lo ha offeso,insultato e trattato male, invece di amici che lo stimano #gfvip — Giorgia, magari fossi la cantante🤷🏻‍♀️ (@Giorgia57746488) March 2, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Marzo 2023, 08:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA