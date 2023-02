Gf Vip, Edoardo svela un problema 'intimo' di Antonino Spinalbese: «Una vendetta». Ecco perché l'ha fatto

Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi non ha mai nascosto una certa simpatia per Antonino Spinalbese. Questa vicinanza è stata notata anche dal suo fidanzato Edoardo Donnamaria, che si è dimostrato infastidito dal suo comportamento.

In particolare, durante i primi litigi tra Antonella e lo stesso Donnamaria, la ragazza ha subito trovato il modo di flirtare e giocare con Spinalbese, con l'obiettivo dichiarato provocare la gelosia di Edoardo. Questa dinamica ha alimentato ulteriormente la rivalità tra i due, tanto che Donnamaria ha più volte manifestato il suo disprezzo per Spinalbese. In una recente conversazione con la sua fidanzata, Edoardo ha però fatto un accenno ad un particolare problema che l'ex di Belen Rodriguez sembra risolvere con l'assunzione di alcune pastiglie. Di cosa si tratterà mai?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Buddy” from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Febbraio 2023, 08:47

