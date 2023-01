Gf Vip, Edoardo Donnamaria smaschera Antonella Fiordelisi in diretta. Signorini: «È inaccettabile, faremo delle ricerche»

Nella puntata in diretta su Canale 5, il Grande Fratello Vip ha affrontato la grande crisi tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due continuano a vivere alti e bassi e Antonella continua a lamentare il comportamento ambiguo di Edoardo, che a suo dire metterebbe al primo posto i suoi amici dentro la casa invece di difendere lei e il loro rapporto.

«Tiene più al programma che a me»

Edoardo si è difeso più volte, sottolineando l'incoerenza della ragazza: «Tiene più al programma che a me, lei ha pensato di poter sfruttare quella cosa per passare come vittima», ha spiegato Edoardo, riferendosi a un episodio in particolare in cui non si capisce se il ragazzo ha «messo le mani in faccia» alla fidanzata oppure no.

«Io chiedo ufficialmente agli autori di fare una ricerca di immagini: se è così, è la dimostrazione che Antonella finge. Farò delle ricerche, te lo prometto», ha affermato Alfonso, rassicurando Edoardo.

