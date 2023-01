Gf Vip, Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis sempre più vicini: «A mio modo sono un po' innamorato». Antonella Fiordelisi in lacrime

di Redazione web

Ma tra Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis sta nascendo del tenero? È la domanda più discussa tra gli utenti del web da alcuni giorni ormai, in particolare dopo che i telespettatori del Grande Fratello Vip hanno notato un avvicinamento tra i due gieffini, ai danni del rapporto di Edoardo con Antonella Fiordelisi. Ma cosa è successo?

La crisi tra Antonella e Edoardo

Tra Antonella ed Edoardo è sempre più guerra, i due ormai da qualche settimana non riescono più ad andare d'accordo e si scontrano creando discussioni per tutto: le liti tra la coppia si sono accese ulteriormente e la gieffina in lacrime si è più volte sfogata con alcuni dei suoi coinquilini. Pare, però, che a giovare di questa situazione sia proprio Alberto De Pisis che più volte ha dimostrato di avere un attenzione particolare nei confronti di Donnamaria.

«Donnamaria non ha mai negato di essere ‘fluido’ come si definiva. È dal primo giorno del GF Vip che vi ho detto che de Pisis aveva raccontato ad amici fuori che si sarebbe direzionato su di lui. Detto ciò Donnamaria quando Antonella doveva uscire non mi sembrava neanche così tanto disperato. Non andrà fino in fondo ma ci sarà una ‘relazione’ molto particolare», queste le parole di Deianira Marzano, l'esperta di gossip che ha avanzato un'idea su cosa potrebbe accadere dentro la Casa nei prossimi giorni.

Alberto De Pisis ha così approfittato di questa crisi per riavvicinarsi a Donnamaria e fargli una sorta di dichiarazione d’amore, per gioco c’è stato anche un bacio tra i due che non è passato inosservato. Parlando con gli altri inquilini Alberto ha ammesso di essere «un po' innamorato».

