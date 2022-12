Gf Vip, volano coltelli tra Edoardo e Antonella: litigi surreali e sul web si scatenano commenti

Fuochi e fiamme tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due concorrenti del Gf Vip hanno litigato pesantemente, tanto da decidere di lasciarsi. Ma, conclusa la diretta di ieri sera su Canale 5, i due sono stati protagonisti di un confronto a tratti surreale e tragicomico che non poteva non finire in meme sui social. Stavolta, però, ad essere bersagliata non è stata solo l’influencer campana, ma anche il volto di Forum.

Leggi anche > Antonella Mosetti, gaffe in diretta social: il colonello Giuliacci le scrive su Twitter, ma lei pensa sia morto

Donnamaria, dopo la diretta, si è isolato dal resto del gruppo, per riflettere. Poco dopo, è stato raggiunto da Antonella che l’ha invitato più volte a bere del vino: «Non lo voglio, smettila» la risposta di Edoardo che poi, però, ha ceduto, bevendo. «Al di là di tutto – ha detto Antonella – non voglio vederti stare così. Perché ti stai isolando adesso? Lo farai dopo, non ora, non l’hai mai fatto in questi giorni quando stavi sempre con i tuoi amici e le tue amiche». Edoardo ha tentato di allontanarla e subito lei ha risposto: «Mi sento mancata di rispetto, i video parlano, ma questo non toglie il sentimento che provo per te. Qual è il sentimento? Non lo so. Vieni, bevici su. Magari un giorno chiariremo».

I commenti su Twitter? Tantissimi. Meme, schieramenti da una parte e dall'altra: il pubblico commenta senza freni.

Il litigio

Donnamria ha provato a interromperla, ma Antonella non gli ha dato tregua: «Ovviamente io non tornerò a essere quella di prima. Tu con me hai fatto l’orgoglioso, con me non ti sei comportato bene ed hai fatto lo stupido con quella persona [Oriana, ndr]. Io non ho mai abbracciato Antonino. L’ho fatto solo durante l’imitazione». E ancora: «Io voglio stare sola ora perché sono delusa e ferita, mi hai ferito. E sono orgogliosa. Io e Antonino siamo amici, tu e Oriana no. Io non tornerò mai con te perché mi sento mancare di rispetto».

Edoardo ha replicato: «Secondo te perché mi sto isolando? Non sto bene. Mi puoi dire qual è il sentimento che provi per me? Perché sei così sorridente, perché mi vedi stare male? Stai fuori di testa, ti devi far controllare, ti devo portare dal mio psicologo. Ah, non sei mai andata dallo psicologo? Eh si vede! Una così non l’ho mai conosciuta in vita mia». E, nel mentre, Antonella continuava a ridergli in faccia.

Antonella Fiordelisi la vogliamo fuori dal GF.

Il pubblico non ci sta.

Non si può per l'ennesima volta far finta di nulla. Questa volta ha davvero oltrepassato il limite.

Tante solidarietà alle donne libere.

Oriana va tutelata.#ANTONELLAFUORI#gfvip pic.twitter.com/ob2XwTkPNk — Olimpia (@OlimpiaVener) December 16, 2022

La tragicommedia

A questo punto, Edoardo si è messo a piangere, Antonella ha riso, di nuovo, in preda a un’euforia stralunata. «Perché sei felice se mi vedi stare male?» ha domandato il giovane senza però ricevere risposta. Qualche ora dopo, però, è tornato sul tema e la Fiordelisi gli ha rifilato una replica alquanto straniante.

L’esaltazione di Antonella Fiordelisi dopo ANCHE questa vi deve far venire la diarrea. #gfvip pic.twitter.com/GE8xU2cPJP — LaLuLy 🦋🧚🏾‍♂️🐱 (@lully82) December 18, 2022

Antonella ha ammesso di aver provato del piacere nel sapere che lui è stato male per lei. Il ragionamento sfugge. Questa la riflessione dell’influencer: «Mi piace sapere che sei stato male per me, perché sono stata male anche io. Se sono sadica? Sì, ma sono anche masochista». «Perché masochista? Ti è piaciuto stare male così in questi giorni?» dice Donnamria e Antonella: «Lo faccio perché così stai male anche te».

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Dicembre 2022, 22:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA