Dopo Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà, Antonino Spinalbese conquista anche Antonella Fiordelisi che nella casa ha una relazione con Edoardo Donnamaria. Durante la puntata di giovedì sera l'influencer è stata attaccata da Sonina Bruganelli.

Gf Vip, Elenoire Ferruzzi eliminata al televoto flash. Signorini: «Sono incavolato nero»

GF Vip, Edoardo in crisi con Antonella «Non sono nato ieri». La reazione dell'influencer «Lo odio»

Antonella pazza di Antonino?

Nei giorni scorsi Antonella Fiordelisi parlando con Charlie ha ammesso di provare interesse per Antonino Spinalbese, nulla di male se non fesse che l'influencer all'interno della casa del Grande Fratello Vip è sentimentalmente legata a Edoardo Donnamaria.

Alfonso Signorini chiede a Edoardo un commento su quanto ha visto «Casualmente ne abbiamo parlato un’ora fa - risponde in puntata Donnamaria - Io non sono nato ieri, ho imparato un po’ a conoscerla. Ha un lato che a me non piace ed è quello che abbiamo visto nel video. L’ho detto anche a lei, io su di lei ma su chiunque ho dei dubbi dal primo giorno. Così come ho dei dubbi sempre con chiunque sto. Non ho detto che non mi fido, ho detto che ha degli atteggiamenti che non mi convincono. Se c’è qualcosa che succede tra Antonella e qualcun altro, mi interessa come si comporta lei. Antonino non mi deve nulla. Se Antonella è davvero interessata a me, deve dimostrarlo».

Sonia attacca Antonella

A difendere Edoardo arriva Sonia Bruganelli: «Lei ha le sue tattiche ma Edoardo l’ha studiata e capita perfettamente. Io credo all’interesse di Edoardo per lei ma sto dicendo che semmai questo rapporto venisse meno non cambia nulla»

Antonella Fiordelisi, molto attenta alla sua "reputation" la prende malissimo e se la prende con Edoardo.

La reazione della Fiordelisi

Al termine della diretta Antonella va in stanza con Carolina che prova a farla ragionare «Prova a metterti per un attimo nei panni di Edo, che avresti fatto dopo quello che ha visto?», ma la Fiordelisi non ci pensa proprio «Io lo odio , mi ha rovinato la vita , voglio stare da sola»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Ottobre 2022, 08:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA