Gf Vip, tra Edoardo e Antonella scatta un bacio. Ma lui la avverte: «La pazienza...»

Sono bastate 24 ore lontano da Edoardo perché Antonella capisse di non poter fare a meno del compagno, con cui negli ultimi giorni i rapporti sono stati molto tesi nella casa del Gf Vip. Non è un caso infatti che sia stata lei a fare il primo passo con Donnamaria, chiedendogli di parlare da soli.

Arrivati in giardino, i due ragazzi hanno cominciato a confrontarsi sul comportamento tenuto da Antonella con gli altri concorrenti della casa, in particolare con Antonino Spinalbese, con cui c'è stato un massaggio che lo stesso hairstylist ha definito «senza malizia», ma che è bastato a fare ingelosire Edoardo.

Dopo aver rotto il ghiaccio, Antonella, avvolta nella sua coperta di pile, cerca il contatto fisico con Edoardo, che all'inizio pare titubante, ma che alla fine si scioglie in un abbraccio. «Scusa, non avevo capito che stavi male. Lo stavo facendo apposta, penso di non averti capito», le parole di Antonella mentre si stringe ad Edoardo. «Tu non hai capito proprio un caz*o di me», che ammette di aver sofferto per il comportamento dell'influencer, di essere stato «sincero al 100%» con lei e di avere avuto paura di averla persa.

«Oggi la mia preoccupazione più grande lo sai qual è stata? Di dire con questa è finita per me. Te lo dico in maniera molto più semplice, c’ho avuto paura di perderti» confessa Edoardo. Dopo abbracci e carezze, tra i due scatta il fatidico bacio, destinato a mettere finalmente un punto alla discussione. Non prima però che Edoardo chiarisca come dovrà comportarsi d'ora in avanti Antonella con lui: «Tu ti devi preoccupare di due cose: uno se ti interessa stare con me, due a comportarti come una persona che sia degna di rispetto. Comincia a darti una regolata perché ti giuro che sto veramente al limite, la pazienza non è proprio una delle mie doti». Messaggio recepito?

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Ottobre 2022, 16:09

