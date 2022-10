Gf Vip, Edoardo difende la sua storia con Antonella. Ma spunta il retroscena: «È fidanzato»

Se la storia tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese al Gf Vip è finita prima ancora di iniziare per la squalifica della ragazza per il caso di Marco Bellavia, quella tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembra procedere a gonfie vele. Se non fosse per la pericolosa nomina di Amaurys Perez, che vorrebbe eliminare Edoardo. Naturalmente non basterà il suo voto per farlo uscire dalla Casa, tuttavia il ventottenne ha dichiarato di essersi sentito offeso non tanto per la scelta a sorpresa di Amaurys, ma soprattutto per le sue parole su Antonella.

«Nessuno se l’aspettava, neanche io me l’aspettavo che Amaurys facesse il mio nome» ha detto Edoardo, aggiungendo che se Orietta non lo avesse reso immune, lo avrebbe nominato a propria volta: «Non per qualcosa che ha fatto a me, ma non mi piaciuto come ha parlato di Antonella. Dice che lei sta giocando con me. Le persone non sono contente delle cose belle degli altri».

«Non è amore, l’amore si costruisce», chiarisce Edoardo che non si fa illusioni e vuole vivere la questa storia senza fare progetti, almeno per il momento. «Mi piace, sto bene con lei. Non c’è una cosa di lei che mi dà fastidio». Tuttavia la vera prova d'amore si avrà solo una volta usciti dalla Casa, chiosa Wilma Goich, dall'alto della sua saggezza. Edoardo infatti vive a Roma, mentre Antonella a Milano, e la distanza talvolta può essere decisiva.

Amaurys però non è il solo ad avere dubbi sulla coppia, anche Charlie Gnocchi ha avuto da ridere, in particolare su Edoardo che, a parer suo, starebbe giocando con l'influencer. «Se tu fossi innamorato di Antonella sarei molto contento» ha infatti dichiarato lo speaker, lasciando intendere che non crede in un suo reale interesse al momento. «Uno come Charlie è il tipo che può rosicare per questa cosa. Tra uomini c'è sempre un po' d'invidia quando uno sta bene con una donna. Tra donne invece no, a meno che non ci sia la gelosia di mezzo».

Ma Charlie sembra avere un valido motivo per sospettare del giovane conduttore ed è lui stesso a rivelare il sorprendente retroscena. «Ho sbagliato! Ho detto il suo segreto...» dice ad Alberto, accendendo la sua curiosità. Il comico gli fa segno di avvicinarsi per dirglielo all’orecchio e rivela che Edoardo fuori dalla Casa ha già una fidanzata. Alberto è senza parole. Ammesso che sia vero, che ne penserà Antonella non appena lo saprà?

