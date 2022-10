Gf Vip, ecco perchè Nikita lo fa sempre: cosa si nasconde dietro quel sorriso

Nella casa del Gf Vip, Nikita Pelizon ha cercato di spiegare il suo disagio e del perché spesso la si vede sorridere, a volte anche senza un motivo apparente. La realtà è che la modella, come da lei stesso spiegato, usa il sorriso per nascondere il suo nervosismo.

«Ancora le persone non capiscono che se una persona tende a ridere o sorridere troppo nasconde qualcosa di doloroso e profondo», ha scritto un utente su Twitter. «A volte si sorride solo per nascondere quanto in realtà ci resti male in quello che ti dicono. Nikita siamo con te», ha twittato qualcun altro.

«Che poi ci voleva tanto a capire che il sorriso che mette Nikita davanti alle critiche è una difesa? Di certo non sorride perché si diverte a farsi urlare in faccia», ha commentato qualcun altro. «Prendere in giro Nikita dopo che ha spiegato perché sorride è veramente pessimo», ha twittato qualcun altro.

