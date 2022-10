Gf Vip, il dramma di Carolina Marconi: «Volevo adottare, sono stata raggirata». Cosa ha raccontato

Non solo Pamela Prati. Dopo il racconto del raggiro da parte del fantomatico Mark Caltagirone, si scopre che anche Carolina Marconi è stata vittima di una truffa. È stata la stessa concorrente a raccontarlo alla Casa del Gf Vip a Pamela Prati e Nikita Pelizon.

Gf Vip, Edoardo difende la sua storia con Antonella. Ma spunta il retroscena: «È fidanzato»

Gf Vip, il dramma di Carolina Marconi: «Volevo adottare, ma sono stata truffata»

Da sempre desiderosa di diventare madre, la vippona è stata raggirata da una donna che per un mese ha tentato di estorcerle denaro. «Ogni giorno sentivo questa donna che mi mandava le foto della figlia e mi rassicurava sul fatto che la figlia stesse bene e che avesse mangiato. Dopo cinque giorni ha iniziato a chiedermi i soldi per l’affitto raccomandandosi di non raccontare nulla alla sorella. Quasi quasi ci ero cascata perché non facevo altro che sognare e piangere con questa bambina»

Dopo un mese di raggiri, la Marconi ha deciso di reagire e chiamare la sorella: «Stava in Italia e le ho raccontato tutto. Lei all’inizio non ci credeva, poi è rimasta turbata per il fatto che usasse la figlia per soldi. Ad un certo punto le ho detto che non avrei più voluto sentire la sorella. Ci ho messo una settimana per riprendermi dopo quello che era successo». Un racconto surreale eppure non così distante da quello di Pamela Prati, che infatti le manifesta la propria solidarietà.

«In Italia alle persone guarite dal cancro non è permesso adottare mentre negli altri Paesi questo è concesso. Io non sono il mio tumore, sono guarita per i medici e non per lo Stato» spiega rammaricata Carolina, reduce da un duro periodo di chemioterapia. «Non capisco perché alle persone guarite dal cancro non venga riconosciuta la possibilità di adottare. Perché i bambini devono continuare a vivere nelle case famiglia? In queste strutture i bambini sono soli e vengono gestiti da persone che non si affezionano a loro».

Nonostante la brutta esperienza, Carolina non ha intenzione di rinunciare al proprio sogno di maternità e farà di tutto per realizzarlo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Ottobre 2022, 19:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA