Edoardo Tavassi, Micole Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia sono i protagonisti del van gate del GF Vip. Qualche notte fa i quattro si sono nascosti nel furgoncino hanno staccato i microfoni e si sono lasciati andare a confessioni deifinite da Alfonso Signorini «Al limite della decenza».

GF Vip, Signorini contro i Vipponi: «Vi siete comportati in maniera sconvolgente e grave». Ecco cosa sta succedendo

GF Vip, Donnamaria confessa tutto: «Ho incontrato i miei genitori quando sono andata a votare. Antonella a letto è ...»

GF Vip, Edoardo contro Antonino: «Antonella ti ha solo usato per farmi ingelosire. Sei merce di scambio». La reazione dell'ex di Belen

La confessione

Principalmente di cavolate, per una notte ci siamo dimenticati del Gf, non abbiamo fatto grandi cospirazioni e spero che gli altri mi abbiano coperto. Io ho detto che quando sono uscito di qui e sono andato a votare fuori dal seggio ho incontrato i miei genitori, ho visto mio padre con un bigliettino con una scritta che non ho saputo interpretare».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Febbraio 2023, 07:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA