Gf Vip, diretta decima puntata: Marco Bellavia in lacrime, pubblico in piedi

Questa sera, giovedì 20 ottobre, decimo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Durante la diretta del reality show prodotto da Endemol Shine Italy, e che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it, Alfonso Signorini accoglierà in studio Marco Bellavia e l'eliminato di puntata.

22.23 Marco: «Non me lo meritavo è palese, ma più che altro le persone fuori che hanno guardato quelle immagini hanno sofferto. Tu mi stai chiedendo scusa e ovviamente lo faccio, l'ho già fatto tempo fa, ma dovresti chiedere scusa al pubblico perchè si è immedesimato in questa storia, perchè lo meritano, non lo devi a me». Ginevra: «Hai ragione, mai come oggi ho capito». Nuovo abbraccio tra i due

22.21 Ginevra in studio per un confronto Marco la abbraccia. Ginevra: «Sono emozionata, ci tenevo tanto a vederti, se stao il mio pensiero costante dal 1 ottobre. Mi sono resa conto di averti ferito e non è mai stata mia intenzione, ho riguardato quelle immagini, ho ripensato a cosa ho detto di te, le parole che ho utilizzato, ho visto quello che hanno detto gli altri e ho visto una dinamica di branco. Mi hanno assalita i sensi di colpa perchè non meritavi questo trattamento»

22.17 Rivediamo la clip che è costata la squalifica a Ginevra Lamborghini

22.14 Marco: «Nonostante tutto dobbiamo andare avanti è per quello che esiste il Pnrr, la parola resilienza non la conosciamo, è giusto che quindi si conosca di più questo problema perchè ne soffriamo in tantissimi in tutto il mondo»

22.12 «Alfonso se fosse stato tutto finto avrei vinto un oscar. Se qualcuno è depresso non può e non deve stare da solo, ma stare con noi e lottare». Signorini ricorda che in passato Marco aveva già avuto problemi di depressione «La casa ci ha mostrato che la solitudine rendo tutto in modo così tremendo»

22.05 Inizia l'intervista «La cosa che più mi fa soffrire - racconta Marco - è che mia mamma a casa piangeva, ho deciso di andare via anche per le persone che stavano a casa, mio figlio. Quando mi sono ritrovato ad avere questo disagio che si è accumulato è perchè non ho dormito. Nel video ho visto una persona che si era un po' persa come se fossi ubriaco. Quando ho avuto la prima nomination ho iniziato a dormire meno di notte. Lì mi mancavano i miei punti di riferimento, io non sono riuscito ad organizzarmi come gli altri. Ho iniziato a dormire poco, si è accumulato dello stress, i 5 giorni di quarantena mi hanno sfasato. Anche non poter dire ai miei amici che non venivo qui è stato difficile per me. IL mio sos non è stato raccolto perchè dal primo giorno mi sono messo a pedalare per dare acqua calda per la doccia, quando toccava a me non pedalava nessuno. Io ho sempre trovato il muro con la maggior parte di loro, io soffrivo ma loro non sapevano perchè ma nessuno mi chiedeva perchè. Io parlavo ma non ascoltavano, io parlavo ma effettivamente parlavo con me stesse. Persone come Gegia insistono a voler aver ragione. SU 23 persone non ti aiuta nessuno. Questo finalmeto non l'avevo visto per intero»

22.03 Marco rivedendo le immagini del suo crollo si commuove

21.59 Signorini: «Quando sei andato via tutti hanno detto allora lo sapevano?», vediamo la clip prima dell'intervista di Alfonso a Marco

21.50 Pamela Prati raggiungerà Bellavia in studio ma ancora non lo sa

21.53 Marco Bellavia in studio, emozionatissimo: «Ho fatto un gran macello! Sto bene, ho vissuto questo squilibrio emozionale molto forte che ho potuto recuperare in brevissimo tempo, l'emozione che si prova quando si accende la lucina rossa è unica che non ricordavo da tanti anni»

21.52 Collegamento con la casa

21.51 Il video dell'addio di Marco Bellavia

21.48 Si parte. Signorini: «Questa sera è una puntata speciale, sono passati 20 giorni, era il 1 ottobre quando Marco Bellavia ha abbandonato improvvisamente la casa. Marco ha cercato un aiuto tra gli inquilini che non gli è stato dato... quella di Marco è una storia che ha colpito tutto il Paese perchè ha manifestato dentro la casa un disagio, una fragilità della nostra mente che investe milioni di persone. Questa sera ne parleremo con lui».

24.44 Le anticipazioni di Alfonso Signorini: confronto attesissimo tra Marco Bellavia e i vipponi. Tra Cristina e Nikita il confronto è ancora acceso. Anche Ginevra vuole parlare con la sua ex amica Antonella che l'ha definita una fallita

Gf Vip, Marco Bellavia torna in studio, tra depressione e bullismo: la reazione dei ipponi

A distanza di settimane e dopo averlo più volte annunciato, Marco Bellavia torna nello studio del Grande Fratello Vip, durante la diretta di giovedì sera, per raccontare la sua esperienza nel reality in un’intima intervista con Alfonso Signorini.

Il televoto è ancora aperto con ben sei vipponi in nomination. Questa sera uno tra Alberto De Pisis, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Cristina Quaranta, George Ciupilan e Giaele De Donà dovrà abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Ottobre 2022, 22:26

