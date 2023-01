Gf Vip, diretta 2 gennaio: nuova crisi tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Amicizia al capolinea tra Wilma e Patrizia 

Anno nuovo vecchi attriti. Nella casa del Grande fratello Vip c'è aria di crisi sia in amore che in amicizia, la casa è ufficialmente spaccata. Questa sera, durante la diretta di lunedì 2 gennaio, Alfonso Signorini insieme ai vipponi racconterà cosa è accaduto in questi giorni e qual è attualmente la situazione, ad esempio, tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

Anticipazioni

Nella Casa del Grande fratello Vip, la fine del 2022 e l’inizio del 2023 sono trascorse tra turbolenze e veri e propri terremoti. I litigi sono ormai all'ordine del giorno, in particolare: la coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è (momentaneamente? Visto che in queste ultime ore hanno ripreso a parlarsi) scoppiata e anche l’amicizia tra Wilma Goich e Patrizia Rossetti è giunta al capolinea.

Una bella sorpresa è in arrivo per Sarah Altobello.

Infine, il verdetto del televoto: chi dovrà abbandonare la Casa tra Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Wilma Goich?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Gennaio 2023, 16:16

