GF Vip, diretta 27 marzo: questa sera quarto finalista, nuovo eliminato e la "vendetta" di Antonella Fiordelisi

Si avvicina il giorno della finale e nella casa del Grande Fratello Vip i vipponi fremono per scoprire chi di loro, dopo Oriana, Giaele e Micol avrà un posto assicurato. Nella semifinale in onda questa sera e che seguiremo in diretta su Leggo.it, ci sarà anche il ritorno di Antonella Fiordelisi.

GF Vip, Antonella Fiordelisi delusa dalla mamma: «Volevo restare, per lei ho rinunciato all'Isola dei Famosi»

Didascalia

Gaffe del GF Vip: Giaele è la terza finalista, il verdetto pubblicato prima della proclamazione di Signorini

Anticipazioni

Dopo l'eliminazione choc della scorsa settimana c'è grande attesa per il ritorno di Antonella Fiordelisi che sicuramente avrà sicuramente qualcosa da dire agli ex concorrenti della casa del Grande Fratello Vip.

Nel corso della semifinale di questa sera, il pubblico deciderà chi sarà il quarto finalista di “Gf Vip 7” e chi invece dovrà abbandonare definitivamente il gioco tra Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi finiti al televoto la scorsa settimana.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Marzo 2023, 15:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA