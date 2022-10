GF Vip, diretta 13 ottobre: sorprese per Luca e Cristina. Quale futuro per Gegia?

di Ida Di Grazia

Ottava puntata del Grande fratello Vip questa sera su canale 5 che seguiremo in diretta, come sempre minuto per minuto, su Leggo.it. Nella casa continuano le incomprensioni tra i vipponi, ma ci sarà spazio anche alle emozioni con le sorprese per Luca Salatino e Cristina Quaranta.

Gf Vip, Gegia contro la Fiordelisi dopo la nomination: «Zocc**a». È bufera sui social

GF Vip, diretta settima puntata: sorprese per Luca e Cristina. Quale futuro per Gegia?

Questa sera al Grande fratello Vip tante emozioni con le sorprese per Luca e Cristina, ma ci sarà spazio anche per le polemiche. Edoardo Donnamaria sempre più geloso di Antonella Fiordelisi , che non le perdona di aver massaggiato il fondoschiena di Antonino. Mentre Giaele festeggia il compleanno nella casa, il marito è a Milano si vede con un'altra.



Al televoto questa sera e quindi a rischio eliminazione: Charlie, Giaele, Nikita e Attilio e Gegia. Quest'ultima è di nuovo sotto l'occhio del ciclone dopo aver definito "zoccol*tta" Antonella Fiordelisi. Se non sarà eliminata al televoto verranno presi provvedimenti nei suoi confronti?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Ottobre 2022, 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA