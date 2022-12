GF Vip, dichiarazione d'amore di Antonino a Ginevra: cosa le ha confessato stanotte

Antonino Spinalbese è pazzo di Ginevra Lamborghini? Dopo il secondo ingresso dell’ereditiera nella casa del Grande Fratello Vip, in molti stanno notando il progressivo riavvicinamento in atto tra lei ed Antonino.

Anzi, lo stesso Spinalbese le ha fatto quella che sembra essere a tutti gli effetti una dichiarazione d’amore, nella quale si è detto disponibile ad aspettarla anche per anni.

Quelle parole sembrano aver fatto breccia in Ginevra, almeno a giudicare dai suoi atteggiamenti e dai suoi sorrisi.

Tra i due sta nascendo davvero qualcosa?

