Gf Vip, notte di terrore: «Ho visto un demone nero...». Il racconto choc della concorrente

Notte di paura nella Casa del Grande Fratello Vip: la concorrente Dana Saber ha raccontato agli altri inquilini una storia agghiacciante che ha scosso gli animi della casa. La presenza della modella all'interno del reality show di casa Mediaset sta facendo parecchio discutere ed è riuscita in una sola settimana a catturare tutta l'attenzione dei telespettatori.

Questa notte, però, Dana ha seminato il panico tra gli altri gieffini scoppiando a piangere dopo aver parlato di alcune presunte apparizioni...

Cosa è successo

Dana stava dormendo quando ad un certo punto ha avvertito una strana presenza e si è svegliata di colpo, correndo in cucina a sfogarsi con gli altri concorrenti: «Nella mia stanza ho visto un demone nero tipo con la faccia da mucca, seduto sulla mia valigia», ha raccontato la modella marrocchina tra le lacrime.

A tranquillizzare la concorrente ci ha pensato Luca Onestini: «Si chiamano incubi, non esistono queste cose», ma Dana ha prontamente risposto: «Io l’ho visto. Mi sono messa a pregare, ma non volevo svegliare gli altri. Non era un incubo, ero sveglia», ha chiosato la ragazza terrorizzata dall'esperienza appena vissuta.

Dana che dice di voler dormire sul divano, perché in camera c'è un demone.

Un demone nero, col viso da mucca, seduto sulla sua valigia.

COSA?

